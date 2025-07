Pranzo e allenamento, il primo giorno di Gasp

(...) Un pranzo per conoscersi e poi subito al lavoro. Inizierà così, davanti a un piatto di pasta, la nuova stagione della Roma targata Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha voluto organizzare un incontro informale al centro sportivo Fulvio Bernardini per presentarsi alla squadra e iniziare a dialogare con i giocatori prima di scendere in campo. (...) Dopo aver conosciuto il gruppo solo da avversario, (...) Gasperini vuole cancellare l'immagine del "nemico" per creare subito un legame con lo spogliatoio. (...) Il passato è archiviato; ora, l'ex tecnico dell'Atalanta è il nuovo alleato di una Roma che punta al ritorno in Champions e alla crescita del proprio organico.

Tuttavia, a Gasperini mancano ancora i rinforzi. Tra i convocati per il raduno, infatti, ci sono diversi elementi con il futuro in bilico.

Sono 29 i giocatori convocati per l'inizio della preparazione, tra elementi chiave, riserve, giocatori in prova e giovani. Tra questi, (...) Svilar, Mancini, Kumbulla, Hermoso, Celik, Angeliño, Cristante, Koné, Pellegrini, El Shaarawy, Soulé, Baldanzi, Dybala e Dovbyk.

Dei 29 convocati, però, solo 15 sono considerati certi della permanenza, e di questi appena sei sono titolari. (...) Di conseguenza, i primi giorni di lavoro si concentreranno più sull'aspetto atletico che su quello tattico, in attesa che il mercato definisca la rosa.

Nel pomeriggio, i giocatori si sottoporranno ai consueti test di inizio stagione per valutare la loro condizione fisica. (...) Molti atleti hanno continuato ad allenarsi individualmente durante le vacanze, (...), quindi i preparatori si aspettano di trovare una squadra già in buona forma. Sarà una prima giornata interlocutoria, (...) ma da domani si inizierà a fare sul serio.

