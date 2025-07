Plusvalenze, il club è sereno: solo una multa dall'Uefa

Archiviato il capitolo plusvalenze che ha fatto dannare Massara negli ultimi giorni di giugno, adesso la Roma aspetta di conoscere le valutazioni da parte dell'Uefa sull'operato finanziario nell'ultima stagione, ed eventualmente quale sanzione riceverà nel caso non tornassero totalmente i conti. Nonostante gli sforzi infatti, il club giallorosso non è riuscito a raggiungere l'obiettivo finale e soddisfare totalmente le richieste dell'Uefa. [...]

La Roma ha messo a bilancio le plusvalenze di Dahl, Zalewski e Abraham, non è riuscita a chiudere l'accordo con il Torino per Romano e Terlizzi (che avrebbero portato 6-7 milioni) e l'addio di Paredes al Boca Juniors, comunque messo in conto come alleggerimento sul monte ingaggi. Probabilmente il club ha comunque superato l'obiettivo intermedio per l'esercizio 2024 ma non quello totale: ciò porterà a una sanzione che - salvo clamorosi colpi di scena - si tradurrà in una multa. [...] Se l'Uefa dovesse multare la Roma con una cifra tra i 2 e i 5 milioni di euro non sarebbe certamente un problema. La società giallorossa si dice tranquilla sul lavoro svolto, e serena riguardo le conclusioni a cui arriverà il Club Financial Control Panel, che ha il compito di supervisionare l'applicazione dei regolamenti sulle

Licenze Uefa.

Perché se è vero che non sono stati raggiunti totalmente gli obiettivi, è altrettanto vero che la Roma ha attuato una politica di riduzione del tetto ingaggi e di investimenti mirati e oculati sui giovani. Insomma, basta spese folli alla Lukaku, ma più acquisti alla Soulé, con un cartellino magari più importante ma uno stipendio più leggero. L'Uefa terrà naturalmente conto nell'analisi del bilancio di diversi aspetti che possono aver influito sul lavoro finanziario: in primis che la Roma ha cambiato direttore sportivo proprio nel momento più caldo delle trattative di fine stagione, ma anche che è in corso una causa per avere dal Basilea quei nove milioni di ricavi dalla vendita di Calafiori all'Arsenal, che la Roma si sente sicura di incassare e che sarebbero una plusvalenza totale.

(corsport)