Per Pellegrini e Dybala via al recupero a Trigoria

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Vietato perdere tempo. Per questo motivo Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sono tornati ieri a Trigoria, qualche giorno prima del raduno previsto per domenica. Sono passati quattro mesi dall'infortunio dell'argentino, che ha lavorato a Miami per recuperare e - dopo le vacanze alla Maldive - scalpita per seguire le direttive di Gasperini. Nel weekend svolgerà le visite di rito per capire come impostare il lavoro nelle prossime settimane. Tempi di recupero più lunghi per il capitano della Roma, il quale deve ancora smaltire l'infortunio rimediato ad inizio maggio. Il suo rientro è previsto per settembre, ma Pellegrini sta lavorando per provare ad anticipare i tempi.