Per Ghilardi vertice in settimana

La Roma conta di chiudere la prossima settimana per Daniele Ghilardi. È il difensore centrale giovane, forte e con una discreta esperienza ad alti livelli, che Massara vuole regalare a Gasperini. Roma e Verona sono sostanzialmente d'accordo sulla valutazione complessiva da 10 milioni [...], ma va studiata la formula. Titolo definitivo subito o prestito

con obbligo di riscatto. La Roma preferirebbe inserire qualche giovane nella trattativa in modo da ridurre l'impatto cash sul bilancio. In ogni caso, considerando le parole di Gasp e anche quanto sia particolare la sua fase difensiva, la volontà della Roma è quella di portare a casa quanto prima il giocatore. Il club giallorosso si è anche informato sul carattere del giocatore, e tutti lo hanno descritto come ragazzo serio, preparato, con voglia di crescere e attitudine al lavoro. Esattamente quello che cerca Gasperini.

(corsport)