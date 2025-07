Pellegrini, l'ultimo esame

Sarà la stagione della verità. Lorenzo Pellegrini si gioca tutto in dieci mesi: la permanenza alla Roma, o il futuro in un club di alto livello, e la Nazionale. E il suo ultimo anno di contratto con uno stipendio stellare, di quelli che a Trigoria dedicano solo ai top player (in giallorosso guadagna di più soltanto Dybala) [...] Dal 13 luglio, quando comincerà la preparazione estiva, a giudicarlo ci sarà Gasperini che ha già provato a stimolarlo a parole: «Il gioco del calcio deve essere divertente. Se non sorridi non puoi giocare a calcio. Come i brasiliani che ridono sempre: se un brasiliano è triste, non può giocare a calcio. E quindi anche un giocatore di calcio deve avere sempre un bello spirito, come in tutto lo sport». Lorenzo è infortunato, si è operato a metà maggio in Finlandia al tendine del retto femorale della coscia destra e quando comincerà il raduno sarà in piena riabilitazione. Ma l'obiettivo è essere a disposizione per fine agosto quando partirà la stagione. Gasp proverà a rivitalizzarlo attraverso gli allenamenti e se la formula dovesse funzionare sa già dove posizionarlo in campo. Sarà un trequartista accanto a uno tra Dybala e Soulé. [...] Quello di Lorenzo è un ruolo in cui è libero di cercare il gol e impostare l'azione sfruttando al massimo le sue qualità tecniche. Partirà da zero come tutti, il posto non gli sarà assicurato per anzianità o importanza nello spogliatoio. [...] Dunque, Lorenzo ha l'ultima occasione per tornare ad essere il calciatore di una volta, quello che convinse Pinto nel 2021 a rinnovargli il contratto a 6 milioni a stagione e Mourinho a dire: «Se avessi tre Pellegrini, li farei giocare tutti. È un giocatore multifunzionale, si può adattare a diversi ruoli». Operazione rinascita anche in vista del Mondiale della prossima estate. Qualificazione permettendo. [...] Insomma, riappropriarsi delle redini della sua vita sportiva può regalargli un finale di carriera ad alti livelli. Magari proprio nella Roma, convincendo la proprietà a puntare ancora una volta su lui.

(Il Messaggero)