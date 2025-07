Pellegrini, l'attesa. Ma il capitano c'è

Deve essere la stagione del suo riscatto e Lorenzo Pellegrini non ha mai pensato di cercarlo lontano da Roma. Nei giorni scorsi si è sottoposto a un intervento di settoplastica al naso

per sistemare una vecchia frattura riportata qualche anno fa in un incidente nel corso di una partita. Il setto era molto deviato e respirava male, ma dovendo giocare non ha mai potuto fermarsi. [...] Da ieri la Roma ha cominciato a lavorare sotto la guida di Gasperini, ma il capitano deve aspettare ancora. Il ritorno in campo è previsto per settembre, ma nei prossimi giorni comincerà a intensificare il recupero per cercare di accorciare un po' i tempi. [...] Il decorso post operatorio procede bene e Pellegrini è molto carico. Sa che Gasperini lo aspetta, i due hanno parlato in un paio di circostanze. La prima al matrimonio di Scamacca, quando si sono appartati per un lungo colloquio, poi nei giorni scorsi. [...] Pellegrini nella Roma di Gasperini farà il trequartista di sinistra, ha le caratteristiche

adatte a ricoprire quel ruolo. Anche Massara lo ha fatto sentire importante. [...] . La stagione del riscatto per Pellegrini passa anche dalla Nazionale. Gattuso lo ha chiamato, gli ha detto che lo aspetta a braccia aperte. [...] Pellegrini crede nella svolta. Lo scorso anno, dopo l'esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni di Lina Souloukou, la Roma era allo sbando. Pellegrini in quel periodo è stato l'unico punto di riferimento e non è stato facile. [...] Oggi il capitano è ottimista con la nuova struttura societaria. Dal punto di vista tecnico la Roma è un cantiere aperto, non sono ancor arrivati nuovo acquisti, ma Pellegrini è convinto che finalmente questa sia la strada giusta.

(Corsport)