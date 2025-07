Pellegrini è in scadenza con la Roma. E Conte lo segue

In una situazione simile ci si era già trovato nel 2021, quando iniziò la stagione con il contratto in scadenza e firmò il rinnovo (fino al 2026) il 2 ottobre. Poi quella stagione finì con la vittoria della Conference League e con lui, Lorenzo Pellegrini, ad alzare la coppa felice ed entusiasta. Ed allora, in cuor suo, la speranza è che il finale sia più o meno lo stesso di quattro anni fa. Già, perché il capitano giallorosso inizia anche questa stagione con il contratto in scadenza. Solo che rispetto al 2021 c'è anche una situazione generale intorno a lui meno positiva di allora. (...) Eppure Pellegrini ci vuole provare, ha intenzione di mettere tutto se stesso nel voler andare alla conquista di Gian Piero Gasperini. (...) Se poi non girerà come nel 2021, allora Lorenzo andrà altrove. Conte e il Napoli continuano a seguirlo da vicino, ma il suo entourage ha anche ottimi rapporti con l'Inter...

(gasport)