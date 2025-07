Paulino, un'ora piena ti vorrei

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Tra Joya e malori, il tifoso della Roma in questi ultimi tre anni è rimasto sospeso nel limbo del vorrei ma non posso. [...] Paulino nostro è sbarcato come un marziano davanti ai 10000 tifosi entusiasti arrivati ad ammirarlo al Colosseo Quadrato all’Eur il 26 luglio 2022, quando l’eco della festa per la Conference League vinta due mesi prima non si era ancora esaurita. Quella serata ci proiettò in un’altra dimensione, tanto che a tutti apparve naturale l’approdo dell’anno successivo in finale di Europa League, per quella che sarebbe stata (e quanto è sanguinoso da scrivere questo “sarebbe”, visto che quella “è” stata) la vittoria della definitiva consacrazione della Roma di Mourinho. Ma...Ma non è andata così. Perché Paulino quella finale non avrebbe neanche dovuto giocarla (ricordate il balletto di Mourinho alla vigilia per nasconderlo alla vista persino dei giornalisti dietro il solito infortunio alla caviglia?), ma con terapie estreme e abbondanti antidolorifici i medici lo rimisero in piedi. Durò 62 minuti, segnò il gol di quella che sarebbe (è) stata una fantastica vittoria, poi fu costretto ad uscire. La benzina (la caviglia...) finì la sua propulsione e la Roma diventò più piccola e meno autorevole di com’era apparsa (al Siviglia) in quel fantastico primo tempo. [...] In Serie A, Dybala ha giocato la metà dei minuti della Roma alla sua prima stagione (appena 6 partite intere), il 58% dei minuti totali del 2023-2024 (8 partite intere) e il 41% di quelli della stagione appena finita (appena 5 partite intere). [...] Ora la domanda che si fanno tutti è: ma Dybala reggerà i ritmi forsennati che Gasperini vorrà imporre alla nuova Roma? La risposta potrebbe stare nella percentuale di sostituzioni che il tecnico impone solitamente ai suoi giocatori (abbiamo preso i dati dell’ultima stagione, con l’Atalanta, ma il trend è simile anche negli anni precedenti). Il 70% delle sostituzioni riguarda infatti le posizioni offensive (esterni e attaccanti), il 30% quelle difensive (tre centrali e due mediani). [...]