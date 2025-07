Parte la Roma di Gasp

LEGGO (F. BALZANI) - Niente facce nuove, ma tanto entusiasmo soprattutto per Gasp. Ieri è iniziata la stagione romanista con il raduno a Trigoria accompagnato dal saluto di oltre 200 tifosi che hanno fatto sentire il loro affetto per il nuovo tecnico e per Dybala e compagni. Poi, via alle visite mediche e ai primi test che hanno mostrato un buon stato di forma per tutti. Alcuni sono intoccabili, altri saranno valutati in ritiro, altri ancora sono con la valigia pronta. Nel pomeriggio è arrivata la prima sgambata e per la prima volta la Roma eseguirà triple sedute: lavoro atletico la mattina presto, lavoro in palestra nel primo pomeriggio e seduta tecnico-tattica in tarda serata, quando la temperatura sarà più mite. Per una squadra che con Ranieri, De Rossi e Mourinho era abituata a svolgere un allenamento, è una rivoluzione. Intanto, si muove anche il calciomercato. Il ds Massara è ai dettagli per Ferguson e Wesley. Per l'attaccante va solo stabilita la cifra del diritto di riscatto col Brighton mentre per il brasiliano si discute sui bonus in modo da far arrivare la cifra finale a circa 23 milioni. Progressi importanti anche sul fronte Rios. Il colombiano ha deciso di rinunciare al 10% del suo cartellino (circa 3 milioni di euro) per accelerare la trattativa e venire alla Roma. Il Palmeiras ha il 70% e vuole almeno 20 milioni netti dalla sua entrata senza bonus, la Roma ora è a 25 totali, bonus compresi. Per arrivare a dama manca poco: bisogna arrivare a 28. Ma tocca farlo in fretto visto l'interesse di Manchester United e Benfica. Oltre a Rios, Gasperini vorrebbe un centrocampista offensivo. E il nome porta ancora a O'Riley di cui si è parlato ieri col Brighton. L'ipotesi è di prenderlo in prestito con riscatto condizionato alle presenze. In uscita Solbakken (a un passo dal Molde) e Gollini che piace alla Cremonese.