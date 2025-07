Paredes passa al Boca Juniors: ai Friedkin vanno 3,5 milioni di euro

Una toccata e fuga per svuotare l'armadietto e chiudere la porta della villa di Casal Palocco. Poi Leandro Paredes, insieme a tutta la famiglia, ha preso il volo notturno per Buenos Aires. Stavolta per restarci. Il centrocampista è passato al Boca Juniors dopo un lungo tira e molla e i tanti messaggi d'amore di questi mesi. Paredes è arrivato in Argentina alle 7 del mattino tra l'ovazione e l'abbraccio di circa 100 tifosi. Poi si è sottoposto alle visite mediche e oggi alle 18 sarà presentato in grande stile alla Bombonera.

[...] I Friedkin incassano poco meno di 3,5 milioni con una plusvalenza di circa 2 milioni, mentre il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2028 (con opzione per il quarto anno) a cifre leggermente inferiori di quelle percepite a Roma.

(gasport)