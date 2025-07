Paredes in attesa, caccia al sostituto

IL TEMPO (L. PES) - Dieci giorni all'inizio della nuova stagione e la Roma comincia a prendere forma. Il raduno del 13 luglio a Trigoria permetterà a Gasperini di conoscere tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Pellegrini (ci sarà anche Dybala che tornerà nella Capitale qualche giorno prima) alle prese col recupero dal lungo infortunio. Tante le valutazioni da fare da parte del tecnico di Grugliasco che potrà toccare con mano caratteristiche e limiti dei calciatori, focalizzandosi su quelli che meno conosce o che sulla carta potrebbero faticare di più. L'ex atalantino ha già indicato le priorità sulle quali intervenire in questo mercato tra difesa, attacco e corsie esterne, ma certamente Massara dovrà tirare fuori anche un colpo in mediana. Cristante e Koné, ad oggi, rappresentano una coppia dalla quale certamente si può ripartire, con Pisilli subito dietro, ma ci sarà da intervenire per aumentare scelte e varietà di calciatori.

Anche perché presto i giallorossi potrebbero salutare Paredes. Una telenovela, quella che riguarda il futuro dell'argentino al Boca, che ha raggiunto un numero di puntate abbastanza elevato da sbarcare su qualche piattaforma. Il club di Buenos Aires non ha ancora pagato i 3.5 milioni per avere il cartellino di Paredes, cifra pattuita tra il numero sedici e la società al momento del rinnovo. E dal Sudamerica non sembrano intenzionati a farlo, anzi, stanno cercando di ottenere anche uno sconto facendo leva sulla volontà del ragazzo. In patria se ne parla quotidianamente, e nelle ultime ore, addirittura, sono emersi dei virgolettati di Paredes che invitava Dybala a seguirlo al Boca. «Ecco, vieni anche tu, gli amici giocano insieme».

Missione abbastanza complicata data la forte volontà di permanenza della Joya che è pronto a mettersi a disposizione di Gasperini e provare a convincere il club ad andare oltre questo anno di contratto. Una situazione, quella legata al centrocampista, dalle possibili evoluzioni rapide, ma di certo serve comunque una risposta economica da parte di Buenos Aires.

Tra i nomi per sostituirlo c'è quello di Ismael Koné del Marsiglia, tenuto in considerazione da Massara più per la fine del mercato che per adesso, qualora la trattativa possa diventare vantaggiosa. Resta sullo sfondo anche Kessié, proposto ai giallorossi che non sembrano intenzionati ad affondare anche per una questione di costi. In ottica uscite torna forte il pressing del Basaksehir per Shomurodov che resta tra i cedibili. Nel frattempo il giovane esterno della Primavera Litti ha rinnovato il contratto fino al 2027. Ed è ufficiale la nomina di Ghisolfi come uomo mercato del Sunderland.