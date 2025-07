Paredes e Shomu in uscita. Attesa Wesley

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Da una parte le uscite di giocatori fuori dal progetto tecnico, dall'altra parte una scossa alle entrate con il ritiro che si avvicina. Massara sta lavorando su due fronti, cercando di accontentare le richieste di Gasperini, che domenica 13 luglio radunerà la squadra. Il più vicino a lasciare la Roma è Shomurodov, per il quale va definito negli ultimi dettagli l'affare con l'Istanbul Basaksehir, disposto a prenderlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un altro calciatore destinato a lasciare la Capitale è Paredes, desideroso di riabbracciare il "suo" Boca Juniors. Nei prossimi giorni gli argentini, che hanno già l'accordo con il centrocampista, presenteranno la loro proposta alla Roma, con una cifra che con ogni probabilità sarà inferiore ai 3,5 milioni stabiliti al momento del rinnovo.

Per quanto riguarda gli acquisti le priorità sono l'esterno offensivo che parta da sinistra e quello più difensivo che agirà sulla fascia destra. In questa casella il preferito per distacco è Wesley del Flamengo, che per cederlo vuole una cifra vicina ai 30 milioni. Al momento vanno avanti i colloqui, con la preferenza giallorossa per un'operazione in autonomia. La sinergia con l'Everton è invece sullo sfondo. Davanti resta sul taccuino del ds il nome di Mikautadze: per ora il Lione spara altissimo, ma viste le difficoltà economiche dei francesi la situazione è destinata a cambiare.