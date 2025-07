Ora prende forma, ma ne mancano ancora due

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Un vecchio dirigente della Roma amava dire che in fondo gli allenatori sono tutti uguali: fino al giorno della firma sono tutti entusiasti, dal giorno uno del lavoro cominciano a precostituirsi gli alibi, non perdendo mai l’occasione ad ogni conferenza di sottolineare come il loro compito sia via via più difficile, a causa sempre di qualcosa o qualcun altro. Non sappiamo se anche Gian Piero Gasperini si sia già unito al club, ma ci sembra abbastanza chiaro che l’altro giorno abbia trovato lui stesso, senza neanche bisogno delle domande, il modo per rivolgersi a nuora (la stampa) affinché suocera intendesse (la società). [...] La squadra così prende forma, anche se mancano ancora delle pedine, e in particolare un paio di titolari: perché Ghilardi è un giovane forte di prospettiva ma forse al “pronti, via” come terzo difensore Gasperini vuole qualcosa di più, e perché non è stato ancora individuato l’attaccante esterno di piede destro, quello che nelle squadre del Gasp parte dal centrosinistra, rientra e tira. Il Lookman, in pratica, quello che Inter e Napoli provano a contendersi a cifre a cui la Roma quest’anno non riesce ad arrivare. Con altri due ingressi di questo livello, la squadra è praticamente fatta anche se poi bisognerà capire se si renderà necessaria qualche uscita, anche se al momento nessuno risulta aver bussato con i piedi a Trigoria. [...] Domani la squadra riprenderà ad allenarsi, con due giocatori in più, presto con altri due, e altri due ne servono. Poi sarà vera Roma. E pure Gasperini non vede l’ora.