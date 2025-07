Ora i rinforzi per Gasp: Mika in pole per l'attacco

Fuori Abraham, dentro un altro centravanti. [...] Archiviato - o quasi - il capitolo plusvalenze, il diesse Massara adesso potrà concentrarsi maggiormente sugli acquisti per rinforzare la squadra di Gasperini. [...] Sono tanti i nomi nella lista di Massara e tra questi intriga particolarmente quello di Georges Mikautadze, 24 anni, centravanti del Lione appena caduto in disgrazia. [...] La Roma vuole cogliere l'occasione e tornare sul centravanti georgiano che tanto piaceva nei mesi scorsi e che prima era inavvicinabile per la richiesta di 30 milioni: ora il prezzo può scendere a 20. [...]

Gasperini ha bisogno di rinforzi per costruire la sua nuova squadra e spera di averne alcuni già per il 13 luglio. [...] La richiesta? Due difensori centrali, un centrocampista, un esterno destro, un attaccante a sinistra e - dopo l'addio di Abraham - un centravanti. [...] In mezzo al campo serve un profilo di spessore da affiancare a Koné e il preferito è Matt O'Riley che aspetta novità proprio dal club giallorosso dopo la sua apertura al trasferimento. [...] Per la destra Wesley appare al momento fuori portata: il Flamengo lo valuta 25-30 milioni. [...] Piace Zortea che può lasciare il Cagliari per una decina di milioni. [...]

(corsport)