Ora Gasperini mette la freccia

IL TEMPO (L. PES) - Ripartenza. È la parola d'ordine a Trigoria dopo aver superato la scadenza del 30 giugno. Ora per i giallorossi comincia il mercato «vero» fatto di obiettivi e sfoltimento di altri elementi della rosa, in attesa della decisione di Nyon rispetto alla sanzione per il club. Una sessione che, come ribadito più volte da Ranieri, non sarà comunque fatta di spese folli, ma Gasperini nelle riunioni con la dirigenza delle scorse settimane ha comunque individuato le priorità. E tra queste, probabilmente al primo posto, ci sono le corsie esterne. Un titolare a destra e un rinforzo a sinistra, in attesa di capire il destino di Angelino che anche dopo il fallimento della trattativa con l'Al Hilal potrebbe ricevere altre proposte. La necessità del Gasp resta quella di trovare calciatori dotati di fisicità e rapidità e che soprattutto possano interpretare il ruolo al meglio.

Nella lista del ds Massara figura il nome di Zortea, laterale destro classe 1999 del Cagliari, che ha lavorato con Gasperini all'Atalanta collezionando 17 presenze in due stagioni vissute

entrambe solo fino a gennaio a Bergamo. Ancora nessuna offerta o dialogo sulle cifre, anche se i sardi lo valutano tra i 10 e i 15 milioni, ma resta dei nomi valutati a Trigoria. Ancora nessun passo in avanti, invece, per Lucumì, la sensazione è che la Roma aspetti la scadenza della clausola rescissoria del 10 luglio.

Resta aperta, anche se la stretta di mano tra la Roma e il calciatore aveva valore fino al 30 giugno, la questione Paredes-Boca Juniors. Gli argentini non hanno presentato l'offerta da 3.5 milioni di euro con la quale avrebbero potuto portare il centrocampista a Buenos Aires. Ma non finisce qui. La volontà dei sudamericani, infatti, è quella di cercare di ottenere uno sconto in questi giorni, contando anche sulla volontà del calciatore di voler tornare in patria. Dall'altra parte i giallorossi, che avrebbero aumentato il totale delle plusvalenze qualora Paredes fosse partito a giugno, vorrebbero liberarsi dell'ingaggio di un calciatore sopra i trent'anni e non ideale per Gasperini, ma resta da capire quanto e se si vorrà scendere a compromessi. In uscita c'è anche Mario Hermoso sul quale c'e il pressing del Valencia, anche se il club spagnolo per il momento non considera una formula diversa dal prestito, mentre a Trigoria spingono per l'addio a titolo definitivo. L'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio, decisamente alto soprattutto per un club che non fa l'Europa, altro motivo che frena il gradimento del difensore. Continua il dialogo con i due club francesi interessati a Saud (Tolosa più di Lens), con l'arabo che dovrebbe uscire in prestito. Nel frattempo è tornato ad allenare la Primavera Federico Guidi, che ieri ha firmato il contratto con i giallorossi, i quali nel frattempo lavorano per chiudere un rinforzo offensivo per le giovanili: si tratta dell'attaccante classe 2009 del Pescara Arena.