Oggi idoneità e test fisici

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Il centro sportivo Fulvio Bernardini è pronto ad accogliere i giocatori convocati per il raduno della Roma. I giallorossi arriveranno alla spicciolata nella mattinata (termine ultimo attorno alle 12). I calciatori si alterneranno tra idoneità sportiva e test atletici e pranzeranno insieme nel centro sportivo. Non è da escludere nel tardo pomeriggio una prima sgambata agli ordini di Gasperini.

Il programma di lavoro della preparazione è pronto e andrà fatto combaciare con quelle che saranno le temperature dei prossimi giorni. In attesa di conoscere i rinforzi che arriveranno dal mercato, il tecnico di Grugliasco potrà contare su una rosa vogliosa di conquistare la sua fiducia. Non a caso, tanti calciatori giallorossi, da Dybala ad El Shaarawy, hanno varcato i cancelli di Trigoria in anticipo. Altri come Baldanzi, Pisilli e Rensch, impegnati a giugno nell'Europeo Under 21, sono rientrati prima dalle vacanze.