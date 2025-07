Oggi arriva Wesley ma riparte subito. In chiusura anche l’affare Ghilardi

La prestazione opaca di Rensch ieri fa capire perché Gasperini abbia insistito tanto per avere Wesley [...]. L'affare è stato concluso: il laterale brasiliano è arrivato oggi a Roma, e dopo essere atterrato si sottoporrà alle visite mediche e ai test fisici, con la firma prevista in mattinata. Cinque anni di contratto e un rientro temporaneo in patria previsto per domani sera, necessario a completare le pratiche relative al visto: rientrerà stabilmente il 31 luglio. Gasp freme per averlo a disposizione.

Intanto, si avvicina anche Daniele Ghilardi. L'accordo tra Roma e Verona è ormai definito: 10 milioni di euro la base, con bonus ancora in discussione. Sul difensore c'erano anche alcuni club spagnoli, ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza. È pronto a vestirsi di giallorosso.

(corsera)