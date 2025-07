Offerto Pubill ma la prima scelta è Wesley. Dovbyk torna e aspetta Krstovic in attacco

Il 13 luglio - data del raduno a Trigoria - si avvicina e le caselle dei nuovi acquisti non si sono ancora riempite. Massara in questi giorni è al lavoro per accontentare Gasperini che vorrebbe almeno un paio di volti nuovi per l'inizio del ritiro. La priorità rimane Wesley ed è lui il nome più caldo. Ma per la fumata bianca c'è ancora da aspettare. Il Flamengo non abbassa le pretese e continua a chiedere 30 milioni di euro. La Roma, invece, vorrebbe uno sconto ed è pronta ad offrire 25 milioni bonus compresi. (...) Nel frattempo, si valutano anche altri obiettivi meno costosi rispetto al brasiliano. Zortea del Cagliari piace ed è stato già allenato da Gasperini all'Atalanta. Offerto anche Pubill dell'Almeria. Altro calciatore che la passata stagione era finito nel mirino del tec-nico, ma il trasferimento a Bergamo era saltato per dei problemi dopo le visite mediche. (...) L'unico centravanti che ci sarà al 100% è Artem Dovbyk che ieri è tornato nella Capitale insieme alla famiglia e non ha smesso di allenarsi neanche in vacanza. Vuole convincere Gasp e migliorare lo score dell'anno scorso (17 gol). Così come Soulé ed El Shaarawy anche loro a disposizione. Mai giallo-rossi sono a caccia di rinforzi in avanti. Laurienté e Rayan Vitor sono dei profili che interessano per rinforzare le fasce, ma la priorità è trovare un vice dell'ucraino. Nei giorni scorsi è stato proposto Evan Ferguson, giovane attaccante del Brighton. La Roma vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto e su di lui c'è anche l'Atalanta. Gli altri nomi sul taccuino di Massara sono Krstovic e Mikautadze. (...)

(Il Messaggero)