Obiettivo intermedio superato. Solo tre milioni di multa dall'Uefa

Una multa era prevista e una multa è arrivata. Soltanto tre milioni, più o meno come l'anno scorso (2) quando il club aveva già messo nero su bianco la spesa nel bilancio approvato L'Uefa di fatto ha tenuto conto dello sforzo della Roma sul risanamento dei conti sia nel bilancio 2024, quello sul quale è stata comminata la multa, sia per quello che il club ha chiuso lo scorso 30 giugno e che adesso è oggetto di revisione del Club Financial Control Body, l'organo di controllo finanziario dei club. [...] La Roma quindi dovrà pagare la multa ma non riceverà per la nuova stagione ulteriori sanzioni come la riduzione della rosa per l'Europa League o il temuto transfer balance da cui è uscita un anno fa. E il club si aspetta la stessa sanzione anche per il bilancio appena chiuso, quello che di fatto è stato il penultimo anno di settlement agreement - concordato dalla Roma con l'Uefa nel 2022, quando alla guida della direzione sportiva c'era Tiago Pinto - che lo costringerà a controllare le spese per questa sessione di mercato estiva e per la prossima invernale.

(Corsport)