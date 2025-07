Obiettivo cessioni: la Roma vuole anche incassare

C'è una precisa strategia finanziaria dietro ai piani della Roma. [...] Se Massara libera Paredes, che ha un costo annuo di 6,2 milioni, ha più facilità ad acquistare Rios che guadagnerebbe un paio di milioni in meno. Ovviamente, poi, i giallorossi dovranno continuare a cedere per mettere a posto i conti. Sono già certi, intanto, circa 21 milioni di euro entrati dalle cessioni di Abraham al Besiktas, Shomurodov al Basaksehir e Paredes al Boca. Il ds, però, è convinto di sistemare le cose vendendo un paio di giovani del vivaio o qualche elemento della prima squadra. [...] Un calciatore che può aiutare tanto i conti è Mario Hermoso che pesa circa 6,5 a bilancio. Più complicata, invece, la posizione di Kumbulla, acquistato per 25 milioni nel 2020 e che ora ha un valore contabile di 7. [...]

I giocatori più appetibili sono sicuramente Svilar e Ndicka e la Roma potrebbe pensare di venderne uno, più probabile l'ivoriano. Attenzione anche ad Angelino che può essere ceduto in caso di necessità. In ballo ci sono anche Celik ed El Shaarawy, che potrebbero regalare milioni essenziali di plusvalenza.

(corsport)