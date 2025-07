Nusa è il grande sogno, l'"italiano" Elmas si candida

Il telefono di Frederic Massara è bollente in questa fase iniziale del mercato. (...) L'intera Europa sa che la Roma, una volta definiti gli affari Wesley e Ghilardi, si concentrerà sull'ingaggio di un esterno d'attacco. Il direttore sportivo non vuole sbagliare la mossa e sta valutando attentamente diversi profili: l'identikit è quello di un giocatore forte, giovane e con prospettive future importanti.

Tra i nomi attenzionati per inserire qualità immediata e potenziale futuro, spicca Eljif Elmas, offerto dal Lipsia dopo una stagione in prestito al Torino (4 gol in 13 presenze). L'ex Napoli è valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro. Sempre dal Lipsia, ma con un costo superiore (oltre 30 milioni), c'è Antonio Nusa, il cui ingaggio contenuto (800 mila euro netti) potrebbe essere un vantaggio.

Un altro profilo che intriga la dirigenza giallorossa è Christos Tzolis, 23enne del Club Brugge, reduce da una stagione eccezionale in Belgio con 21 gol e 16 assist. Il greco ha brillato anche in Champions League, ma il suo cartellino si aggira sui 30 milioni. La Roma, (...) potrebbe cercare un accordo sulle modalità di pagamento.

Tra le opzioni più onerose c'è anche Elias Ben Seghir, talentuoso marocchino classe 2005 del Monaco, che ha collezionato 9 gol e 4 assist nell'ultima stagione, anche in Champions. Con un contratto in scadenza nel 2027 e nessuna intenzione di rinnovare, la sua valutazione è stimata intorno ai 30 milioni. Più abbordabile, invece, Callum Hudson-Odoi, ex Chelsea ora al Nottingham Forest, il cui costo si attesta sui 15-20 milioni, e Kevin Schade del Brentford, altro nome proposto e in fase di valutazione. Continuano, inoltre, a essere monitorati Paixao del Feyenoord e Fábio Silva del Wolverhampton.

Per il centrocampo, Matt O'Riley del Brighton, (...) un profilo di muscoli e dinamismo molto gradito a Gasperini (che lo seguiva già ai tempi dell'Atalanta). Tuttavia, prima di pensare a nuovi innesti, la Roma dovrà sfoltire il reparto. Bryan Cristante, come in ogni sessione di mercato, vanta numerosi estimatori sia in Italia che all'estero, ma finora non sono arrivate offerte concrete a Trigoria.

(corsport)