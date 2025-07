Nuova maglia: si ispirerà a quella del primo Totti

Il conto alla rovescia per il lancio della nuova maglia firmata Adidas è iniziato. La data da segnare sul calendario è quella dell'8 luglio, ma nel frattempo il sito specializzato Footy

Headlines ha pubblicato sul web le prime immagini. Cambia la tonalità del rosso rispetto alla scorsa stagione che sarà più acceso. Il logo dell'Adidas e le rifiniture laterali saranno arancioni. La maglia si ispira a quella della stagione 1992/1993: la prima di Francesco Totti. Non ci sarà lo sponsor Riyadh Season. Il club è al lavoro per trovare l'accordo con due brand: uno comparirà nella parte centrale della divisa, mentre l'altro sulla manica. La terza maglia verrà presentata il 23 luglio, la seconda il 28 agosto. Già in vendita negli store i nuovi kit di allenamento. [...]

(Il Messaggero)