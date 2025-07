Nella festa di famiglia piange anche Bove

Gli esami sono vicini. Quello di Flavio Cobolli a Wimbledon, al suo primo quarto in uno slam. E quello di Gulielmo, il fratello, che segue Flavio per il mondo («è la persona più im-portante della mia vita») e l'anno prossimo affronterà la maturità scientifica con indirizzo sportivo. Lo chiamano Gully, guarda la partita vicino a Edoardo Bove, legatissimo a Flavio dalle giovanili della Roma. Quando Bove vede Guglielmo piangere, si commuove a sua volta. (...) Fa-miglia molto unita, Flavio vive ancora con i genitori in zona Porta di Roma, e tutti sono abbonati alla Roma allo stadio, anche il nonno. (...) E in futuro potrà contare, dopo il padre allenatore, sul fratello in versione manager: è il sogno di Gully che studia per quello.

(La Repubblica)