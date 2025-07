Nasce la Pursuit Sports di Friedkin: la nuova holding sul modello City

Il Friedkin Group ha annunciato la creazione della nuova holding Pursuit Sports per gestire in modo centralizzato le proprie società calcistiche. La struttura aggrega la Roma in Italia, il Cannes in Francia e l'Everton in Inghilterra sotto un unico cappello societario dedicato. Un'operazione che mira a migliorare la governance e il coordinamento strategico tra i club, ottimizzando la gestione sportiva e finanziaria delle attività calcistiche. Alla guida di Pursuit Sports è stato nominato Dave Beeston, dirigente con lunga esperienza nel settore sportivo internazionale. [...]

La holding non opererà come un sistema di squadre maggiori e minori in gerarchia, non ci sarà una scala gerarchica di club minori che alimentano quelli maggiori e le decisioni sportive rimarranno in capo ai dirigenti locali di ciascuna società. Dunque, a cosa serve la holding? La mossa del Friedkin Group si inserisce in un trend sempre più diffuso nel calcio internazionale: la multi-club ownership, come quella del City Football Group (13 club in 5 continenti) e il Red Bull Football Group, che possiede cinque club tra Europa e Americhe tutti rinominati col marchio Red Bull. I vantaggi sul piano economico-sportivo sono molteplici, come la forza contrattuale, la portata del brand a livello mondiale, la condivisione di risorse facilità nei trasferimenti di calciatori e la diversificazione del rischio. Una mossa che, per adesso, assicura un grande futuro alle squadre e di certo esclude una cessione delle società nel breve periodo.

(Il Messaggero)