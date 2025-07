Mosse Roma: prima Wesley, poi l'attacco

Contatti sempre più intensi tra Roma e Rio de Janeiro, la trattativa per arrivare a Wesley si fa sempre più calda e le parti adesso non sono mai state così ottimiste. L'affare può andare in porto grazie agli sforzi delle due società e a quelli di un ragazzo di ventuno anni che sogna di sbarcare in Europa e di farlo nel club che ha ospitato due dei terzini destri più forti non solo del Brasile ma del calcio internazionale: Cafu, 218 presenze con uno scudetto e una supercoppa italiana in giallorosso, Maicon, 69 partite indimenticabili per i romanisti che hanno visto in lui l'ultimo terzino destro realmente di grande livello. [...] Anche Wesley sta spingendo per approdare a Trigoria il prima possibile e sta cercando con l'aiuto del suo entourage di facilitare l'operazione che sta vivendo giornate di montagne russe tra momenti in cui l'affare sembrava impossibile e, come adesso, situazioni che possono spingerlo a preparare la valigia nelle prossime ore. [...] Però l'ottimismo adesso c'è grazie al lavoro di Massara e all'intermediazione di Wesley (del suo entourage) che, come prima cosa, ha chiesto di poter salutare il Flamengo nel migliore dei modi, senza creare malumore in un club e una piazza che lo ha lanciato nel calcio professionistico e lo ha sempre trattato nel migliore dei modi. La Roma dopo i contatti continui degli ultimi giorni è pronta a decidere come impostare l'operazione, se con il contributo dell'Everton che lo prenderebbe per poi girarlo a Trigoria, o se - come adesso sembra - cercando un accordo diretto con il Flamengo (prestito oneroso con obbligo a una ventina di milioni più bonus, più percentuale sulla rivendita) che sta apprezzando la professionalità del club giallorosso per il rispetto con cui si è approcciato all'affare e alla società brasiliana, tra le più importanti del mondo del calcio. A tal punto da cominciare a parlare anche di un altro giocatore, Leo Ortiz, preferendo però rinviare ogni discorso a chiusura dell'affare Wesley. [...] Lo stesso principio per la ricerca dell'attaccante. Krstovic sta aspettando notizie dalla Roma: vuole giocare per Gasperni che stima (ed è reciproco) e che è sicuro che lo farà crescere, ma a Trigoria oltre al montenegrino - che piace tanto - stanno valutando qualsiasi soluzione. Perché se la volontà è quella di rilanciare Dovbyk, allora servirà un attaccante disposto a fare la riserva (non proprio Krstovic) o quantomeno disposto a giocare in più ruoli. Come Mikautadze che potrebbe benissimo essere la seconda punta a sinistra che manca alla Roma. [...]

(Corsport)