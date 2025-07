Modulo, capitani, Soulé: già si vede la mano di Gasp

[...] Come era facile immaginare osservando l'Atalanta degli ultimi anni, la Roma è stata pensata per giocare con due moduli: 3-4-2-1 e 3-4-1-2. Gasperini ha cominciato con il primo il test contro il Trastevere e con il secondo la partita contro l'Unipomezia. I dogmi della difesa a tre e dell'aggressività uomo contro uomo non sono negoziabili. Le posizioni dei giocatori in campo, soprattutto dalla metà in su, sono invece molto flessibili e dipenderanno dagli avversari e dalle strategie. La sensazione è che Gasperini debba ancora conoscere le potenzialità di alcuni calciatori. [...] Ancora più interessanti i movimenti di Soulé, il trequartista e poi laterale sempre a sinistra, una zona del campo quasi mai occupata nella prima stagione alla Roma. Forse Gasperini lo sta piazzando da quella parte perché aspetta ancora il rinforzo offensivo dal mercato. [...] L'altra curiosità riguarda il capitano: contro il Trastevere Gasperini ha scelto Cristante, sempre titolare con Koné a centrocampo; contro l'Unipomezia ha promosso El Shaarawy, nel ruolo di esterno destro dove lo vedeva bene anche Ranieri. In tutti e due i casi Mancini, che tradizionalmente era il vice dell'infortunato Pellegrini, era in campo dal primo minuto. [...] Di sicuro Gasperini sembra orientato a lasciare Mancini in mezzo alla difesa, centrale fra i centrali. Nel frattempo ha tenuto un calciatore più dinamico sul centrodestra e ha alternato due sinistri sul versante opposto: N'Dicka e Hermoso. Proprio lo spagnolo, tornato a Trigoria dopo un discreto prestito al Leverkusen con Xabi Alonso, si sta mettendo in evidenza in questi primi giorni di ritiro. [...]

(Corsport)