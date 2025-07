Missione per Gasp

IL TEMPO (L. PES) - Accontentare Gasperini con un occhio alle finanze. Non è certo semplice la missione di Massara che in queste ore continua a lavorare per portare a Trigoria i due colpi dal Brasile richiesti dal tecnico piemontese. Le trattative per Wesley e Rios nascondono diverse insidie, e se per il laterale del Flamengo la strada resta spianata nonostante le voci sul City, per il colombiano del Palmeiras la lista delle pretendenti si fa sempre più ostica, anche se i giallorossi restano avanti. Ancora nessun rilancio ufficiale da parte del ds romanista mentre Benfica e Nottingham Forest preparano gli assalti per avvicinarsi ai 30 milioni richiesti in Sudamerica. Un'asta che sicuramente non favorisce il compito di Massara ma il gradimento del centrocampista può fare la differenza.

Dall'altra parte il Flamengo ha scelto la via del comunicato per esternare la propria posizione in merito al mercato. «Il Flamengo chiarisce che prende in considerazione solo le trattative che sono in linea con i suoi interessi sportivi, strategici e finanziari, oltre a tenere conto dei desideri dei suoi giocatori. Il club sottolinea inoltre che, al momento, non ha alcun interesse o necessità di vendere i giocatori in rosa. Qualsiasi mossa in questa direzione avverrà solo in caso di offerte in linea con le richieste del club e non a causa di pressioni da parte di agenti e intermediari». Un messaggio chiaro ai naviganti ma che non turba i piani della Roma. L'attesa nel presentare un'offerta ufficiale sta nella fiducia di abbassare il prezzo fissato dai brasiliani, addirittura sotto quota 25 milioni. Non solo Sudamerica, però,

nelle negoziazioni romaniste. I dialoghi col Brighton per arrivare all'accordo sul prestito di Ferguson proseguono, così come non si sono interrotti quelli col Lens per El Aynaoui, anche se l'operazione resta complessa viste le alte richieste dei francesi.

Capitolo uscite. Il Molde spinge per arrivare a Solbakken che Massara sta trattando a

titolo definitivo con altri club del nordeuropa interessati all'ala ex Bodo. Tra i giovani

diversi club interessati a Graziani in Serle B con la Roma che attende. Il ragazzo ha un

altro anno di contratto e un'opzione da attivare che potrebbe portare a un prestito, anche se l'entourage spinge per inserire un diritto di riscatto anche lasciando una futura prelazione ai giallorossi. Infine, come anticipato da Il Romanista, nuovo ingresso nella direzione sportiva con l'arrivo di Paolo Danzè con un passato nel Milan. Simonetta Iarlori, invece, sostituirà Arianna Sorrentino.