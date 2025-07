Milan-Roma: scambio tra Gollini e Sportiello

L'asse tra Roma e Milan torna a scaldarsi anche in questa sessione di mercato, stavolta per un possibile scambio tra secondi portieri. Marco Sportiello potrebbe lasciare il club rossonero per riabbracciare Gian Piero Gasperini, che lo ha già avuto all'Atalanta. Pierluigi Gollini farebbe il viaggio verso Milano, anche per ovviare al problema di convivenza con il nuovo allenatore della Roma. Perché anche lui in passato è stato agli ordini del Gasp, ma il rapporto tra i due non è stato dei migliori. Tanto che nel 2022 lo stesso Gollini aveva spiegato: "Non sono andato via dall'Atalanta per scelta tecnica, ma per i problemi con una persona". [...] Dopo l'andata degli ottavi di Champions 2021 Gasperini lo aveva declassato preferendogli proprio Sportiello. [...]

(Tuttosport)