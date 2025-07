Mercato, sprint giallorosso in arrivo Wesley e Ghilardi

LEGGO (F. BALZANI) - Quattro acquisti in quattro giorni. L'obiettivo di Massara è quasi centrato. Dopo El Aynaoui e Ferguson, infatti, la Roma si è praticamente assicurata Ghilardi e nella notte, a meno di nuove sorprese, dovrebbe aver ottenuto il via libera dal Flamengo per Wesley (nella foto) dopo il pressing del calciatore (per lui un quinquennale da 2,4 milioni). L'ultimatum per accettare l'offerta da 25 milioni più 5 di bonus (di cui 2 facili) scadeva a mezzanotte ora brasiliana che in Italia corrispondono alle 5 di mattina, ma già dal pomeriggio i segnali erano ottimi. Più veloce la trattativa per Ghilardi che ha detto subito sì alla Roma e per il quale il Verona è disposto ad accettare 10 milioni in cui dovrebbe rientrare anche il cartellino di Cherubini. Il difensore dell'Under 21 era uno dei primi nomi della lista di Ranieri e Gasperini e andrebbe a formare il terzetto titolare al fianco di Mancini e Ndicka. Intanto il tecnico oggi avrà a Trigoria Ferguson ed El Aynaoui. L'irlandese ieri ha svolto le visite mediche e preso la maglia numero 11 mentre il marocchino ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali: «So fare entrambe le fasi, e di coprire il campo con generosità. Fare gol mi piace ma dipende dal sistema di gioco, se ci riesco meglio. Gasperini lo seguivo in Francia, l'Atalanta ha fatto grandi cose. Mi piace la sua mentalità. Numero 8? Tifavo Barcellona e ho sempre amato Iniesta. Dobbiamo riportare la Roma dove merita. Mio papà? Non mi ha mai imposto il tennis». Il mercato della Roma non finisce qui. Gasp si aspetta ora un trequartista di sinistra. E' stato offerto Elmas, ma a Trigoria non si è perso di vista O'Riley del Brighton. A centrocampo primi contatti col Monterrey per Deossa Ieri sera, infine, quasi 10 mila tifosi hanno festeggiato a mezzanotte il 98° compleanno del club partendo da piazza Navona per arrivare a via Uffici del Vicario.