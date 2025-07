Massara in pressing su Ghilardi. Neil svela: «Ho scelto l'8 per Iniesta»

Il mercato non finisce con Wesley. Roma è ancora un cantiere aperto e il ds Massara ne è consapevole. Il tris calato in pochi giorni non basta. La rosa va definita ma questo comporta sì arrivi ma anche delle partenze. Ad oggi, una volta che lo sbarco del laterale del Flamengo sarà realtà, la priorità resta il difensore centrale. Il prescelto è l'under 21 Ghilardi. Roma e Verona stanno trattando e l'accordo è in via di definizione. Il club gialloblù ha chiesto come parziale contropartita Cherubini ma Massara non è convinto di privarsene e sta provando a lavorare sui bonus per avvicinarsi ai 12 milioni chiesti dai gialloblù (per ora offre 9 più premi e la formula è prestito con diritto di riscatto). (...) Gasperini ha scelto lui per completare il pacchetto difensivo, aspettando di capire che fine farà Hermoso. Qualora lo spagnolo dovesse salutare, la Roma si è informata con il Chelsea per il prestito di Anselmino. Molto, però, dipenderà dalle scelte a centrocampo. Perché anche se non è ritenuta una priorità al momento. La Roma si è informata per il centrocampista Deossa del Monterrey. Una chiacchierata con gli agenti tanto per capire la fattibilità eventuale dell'operazione. (...) Chi invece ha già convinto è El Aynaoui. Il marocchino ha scelto la maglia numero 8 (Ferguson la 11) e ieri si è presentato ai canali social del club. Sorriso contagioso, umiltà da vendere ma anche le idee chiare: «Mi considero un centrocampista moderno, con buona resistenza, generosità e sacrificio. Ho scelto il numero 8 perché sono cresciuto vicino a Barcellona e tifavo per i Blaugrana. E se tifi Barca non puoi non amare Iniesta. Non vedo l'ora di la-vorare con Gasperini». (...)

(Il Messaggero)