Massara amplia la direzione sportiva: scelto Danzè come collaboratore. Iarlori nuova responsabile delle risorse umane

IL ROMANISTA (G. FASAN) - La nuova Roma sta prendendo forma. Da qualche giorno a Trigoria è al lavoro una nuova figura nell’area della direzione sportiva. Si tratta di Paolo Danzè, collaboratore voluto da Ricky Massara, che va ad aggiungersi a Simone Ricchio, arrivato nell’era pur breve di Florent Ghisolfi.

Classe 1968, torinese e piemontese come Gasperini, Danzè è stato direttore sportivo di Primavera e Under 18 del Milan, oltre che responsabile dei giovani in prestito, sempre all’interno del club rossonero nel periodo di permanenza dell’attuale direttore sportivo della Roma. Non è difficile immaginare che possa essere stato proprio Massara nel giugno 2024 a consigliarlo a Joe Tacopina, allora patron della Spal. [...]

Nuovo ingresso anche dietro le scrivanie, è arrivata la nuova responsabile delle risorse umane Simonetta Iarlori, che ha preso il posto di Arianna Sorrentino.

