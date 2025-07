Mannini e Romano pronti a stupire. Aggregati in ritiro, sperano di restare

«Tanti giovani molto belli» ha detto Glan Plero Gasperini alla fine della prima sgambata contro il Trastevere sabato sera. E no, non parlava dell'aspetto fisico. Alcuni se li aspetta dal mercato. Altri li ha già in casa e il tecnico di Grugliasco sta già valutando se possano continuare insieme a lui il percorso intrapreso in questo ritiro. Due su tutti, Mannini e Romano, anche perché Luigi Cherubini - rientrato dopo l'esperienza alla Carrarese in prestito - potrebbe anche finire in qualche operazione di mercato nelle prossime settimane. Magari in quella che vede Ghilardi ad un passo dai giallorossi. [...] Matta Mannini, classe 2006, blindato con un contratto fino al 2028, è stato portato nella Capitale da Morgan De Sanctis. Il suo ruolo naturale è in mezzo al campo, magari mezzala, ma ieri Gasperini lo ha impiegato nel secondo tempo alle spalle dell'unica punta. ne, ha invece un contratto fino al 2027. [...] Ha un amore viscerale per la Roma nonostante venga dalla Liguria e avrebbe potuto serenamente tifare per altre squadre. Un altro punto a suo favore. Svizzero di origini italiane, Alessandro Romano, anche lui 19enne, ha invece un contratto fino al 2027. Il classico centrocampista che detta i tempi. Fisicamente è già pronto e qualcuno ci vede qualcosa di Daniele De Rossi, anche per via di quella caratteristica che gli permette di calciare da fuori e trovare i pali con regolarità. [...] È stato vicino al Torino alla fine di giugno per 7 milioni di euro, il trasferimento è saltato perché Massara voleva il diritto di recompra, cosa che i granata non hanno accettato. Gioventù al potere.

(Il Messaggero)