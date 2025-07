Mannini, due gol e tanta tecnica. Gasp riflette

Mattia Mannini ha debuttato da trequartista contro il Trastevere: il baby ha realizzato una doppietta, confermando di essere un jolly totale. Gasperini lo sta valutando attentamente. Conferma o giro in prestito? È ancora presto per dirlo, anche se la Juve Stabia (non è sola) lo vuole come rinforzo in Serie B. [...]In questi anni è migliorato, diventando un perno della Primavera ma anche delle giovanili dell'Italia. Nota a margine: ha già esordito in prima squadra nell'era Mourinho. [...] Il ragazzo è blindato da un contratto valido fino al 2028, rinnovato pochi mesi fa. La Roma, a prescindere dalla decisione finale di Gasperini. non perderà il controllo su Mannini, che è considerato uno dei grandi talenti italiani.

