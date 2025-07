Lunedì prossimo a Piazza Navona i tifosi festeggiano i 98 anni del club

Nella notte tra il 21 e il 22 luglio dalle ore 22 i tifosi della Roma si raduneranno a Piazza Navona per festeggiare il 98esimo anniversario della società. "Invitiamo tutti a portare le bandiere giallorosse che abbiamo utilizzato quest'anno. Vista la presenza di famiglie e bambini e per evitare danni ai monumenti, chiediamo di non portare petardi e usare con responsabilità torce e fumogeni, portando il necessario per tenere pulita la piazza", scrivono in un comunicato i tifosi della Curva Sud.

(il Messaggero)