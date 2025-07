L'ultimo rilancio

[...] Dopo un nuovo confronto con Gasperini, per Richard Rios a Trigoria hanno deciso di affondare il colpo. Della serie: o la va o la spacca. E se non andasse, la carta di riserva è già pronta: si chiama Neil El Aynaoui con il quale c'è già l'accordo con il calciatore e un'intesa di massima con il Lens. Prima, però, in queste ore è pronto un ultimo rilancio. [...]

Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, il ds Massara per il centrocampista colombiano non è mai andato oltre i 25 milioni. Tra l'altro nemmeno in un'unica tranche ma in tre rate e con una formula che li vedeva suddivisi in 22 di parte fissa più tre di bonus (stessa proposta accettata dal Lens per El Aynaoui). Per questo motivo il club brasiliano si è irrigidito. [...]

A questo punto, per accontentare Gasperini il ds Massara si è deciso ad effettuare il rilancio. L'ultimo. Non ci saranno infatti ulteriori giochini al rialzo. La proposta della Roma è di 26 milioni più 4 di bonus abbastanza semplici da ottenere. A Trigoria erano consapevoli che sarebbe stato necessario alzare l'asticella ma prima è stato necessario attendere Il via libera dei Friedkin. [...]

In attacco l'obiettivo in dirittura d'arrivo è Ferguson. Roma e Brighton stanno ultimando l'operazione che vedrà il centravanti trasferirsi nella Capitale. Un prestito al quale sarà abbinato il diritto di riscatto che diventerà obbligo (si sta lavorando per abbassare la prima richiesta di 45 milioni del club dei gabbiani) se l'irlandese parteciperà tra finalizzazione e assist a 30 reti in stagione.

A destra il prescelto è Wesley. Anche per lui servirà un rilancio: i 22 milioni, comprensivi dei benefit, sinora offerti non bastano. [...] Poi sarà completata la rosa con l'arrivo almeno di un difensore centrale (molto dipenderà dalla permanenza o meno di Kumbulla, difficile invece quella di Hermoso: occhi su Mavropanos del West Ham e Mouriño dell'Alaves anche se il preferito resta il compagno di reparto del greco, Aguerd) e soprattutto l'attaccante di piede destro che gioca a sinistra. [...]

(Il Messaggero)