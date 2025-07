Lucumi, prove di dialogo per rimanere. Il Bologna cerca di blindarlo, in tanti alla finestra

Nessun club ha esercitato la clausola per John Lucumi: il colombiano sarà domani al raduno e salirà poi in ritiro: di più, il Bologna, che già aveva provato a trattare più volte il prolungamento e che di fronte ai dubbi del calciatore aveva poi deciso di attendere eventuali offerte, proverà a convincerlo a riprendere il dialogo, visto che fino qui nessuno ha messo sul tavolo i 28 milioni della clausola. Il mercato è lungo, Galatasaray, Roma e Aston Villa sono alla finestra, pure l'Inter aveva avanzato qualche sondaggio prima del mondiale per club e non è escluso che offerte possano arrivare. Ma il Bologna ci proverà. (...)

