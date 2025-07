L'ex Carles Perez morso ai genitali per separare i cani: finisce in ospedale

Grande spavento per Carles Pérez, ex giocatore della Roma oggi in prestito all'Aris Salonicco. Il calciatore spagnolo è rimasto coinvolto in un insolito e doloroso incidente che ha fatto subito notizia: mentre cercava di separare due cani che stavano litigando, è stato morso vicino alle parti intime, in zona inguinale, riportando un taglio profondo. Ricoverato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni non sono però apparse gravi. Fortunatamente, l'entourage ha chiarito che il morso ha colpito l'adduttore e non proprio i genitali. [...]

(corsera)