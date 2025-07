Leeds e Villarreal interessate a Dovbyk: se dovesse partire idea Guiu del Chelsea

In attesa dell'arrivo nella Capitale di Daniele Ghilardi, la Roma continua a muoversi sul mercato. In attacco, i fari restano puntati su Artem Dovbyk: l'ucraino è seguito con insistenza dal Leeds, ma anche il Villarreal resta alla finestra perché il tecnico Marcelino lo considera ideale per il suo sistema di gioco. [...] L'entourage del giocatore preferirebbe un ritorno in Spagna.

Nel frattempo, si affaccia un nome nuovo: Marc Guiu, giovane centravanti del Chelsea, in cerca di spazio visto che a Londra per lui sarebbe un'impresa trovarlo. Il classe 2006 è seguito anche da Lipsia e Sunderland, al momento in pole, ma la Roma osserva con interesse. Resta sullo sfondo la pista Claudio Echeverri, che potrebbe lasciare il City in prestito. [...]

(corsera)