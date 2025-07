Lecce, Corvino: "Krstovic? Faremo di tutto per accontentarlo, ma chi lo vuole deve capire le nostre esigenze"

GASPORT - Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Nikola Krstovic. L'attaccante montenegrino è un obiettivo di mercato della Roma e alcuni giorni fa è stato immortalato mentre si allenava proprio con la maglia del club giallorosso. Ecco le dichiarazioni del dirigente dei salentini.

A questo giro toccherà a Nikola Krstovic andare via.

“Vedo che ci sono attaccanti che hanno fatto meno gol di Krstovic che vengono valutati 35-40 milioni. Nikola lo scorso anno ha fatto 12 reti (una in Coppa Italia, ndr) e servito sei assist: come numeri è l’ottavo attaccante che gioca in Italia. Quindi chi lo vuole deve tenere conto di questo. Noi faremo di tutto per accontentare il ragazzo, perciò chiederemo qualcosa meno del suo reale valore, però chi compra deve anche capire le esigenze del Lecce”.