L'attaccante irlandese in prestito. Si stringe per Rios e Wesley

LEGGO (F. BALZANI) - La Roma stringe il cerchio. In mezzo ci sono Wesley, Rios, Ferguson e Tagliafico. Quattro rinforzi per Gasperini per la prima parte del ritiro a Trigoria che coincidono anche con tre uscite. Ma iniziamo dagli acquisti. Perché ieri è arrivata l'offerta per Richard Rios, il primo nome di Gasp a centrocampo. La Roma si è spinta a 30 milioni, con base fissa poco oltre i 22 e una serie di bonus che avvicinano il prezzo alla richiesta del Palmeiras. L'eventuale incasso andrebbe così distribuito: 70% al club di appartenenza, 14% al Guarani, 6% al Flamengo e 10% al giocatore che ha già raggiunto l'accordo con la Roma per un quinquennale da 2,6 milioni.

Affare vicino così come Wesley per il quale il Flamengo potrebbe "accontentarsi" di 25 milioni complessivi, ma prima deve risolvere alcune beghe dirigenziali. Accordo totale, invece, col Brighton per Ferguson: prestito secco e stipendio dell'attaccante irlandese (1,8 milioni) a carico dei giallorossi. Manca il sì del 20enne che si è preso qualche ora per decidere, ma si respira ottimismo. Infine Tagliafico, anche lui a costo zero visto che è svincolato dopo l'addio al Lione.

A fargli spazio Salah-Eddine in trattativa col Feyenoord. Tutto fatto, invece, per il passaggio di Shomurodov al Basaksehir: 3 milioni il prestito e altri 3 tra bonus e riscatto col 10% di rivendita a favore della Roma. Ufficiale anche il passaggio di Paredes al Boca: il centrocampista è sbarcato a Buenos Aires per le visite mediche, alla Roma andranno 3 milioni. Resta a Trigoria, invece, l'amico Dybala che oggi si sottoporrà alla visita di controllo dopo l'operazione al semitendinoso di marzo scorso. La Joya ha abbattuto i tempi di recupero e spera di essere a disposizione entro fine mese.