L'abbraccio all'alba per Wesley. Gasp chiede altri colpi

Alle 6 del mattino, all'aeroporto di Fiumicino che raramente vede fermento a quell'ora, una sessantina di tifosi hanno accolto Wesley con cori e applausi. Un numero sorprendente, quasi emozionante, vista l'alba appena sorta. L'esterno brasiliano, partito da Rio de Janeiro, ha così trovato ad attenderlo il primo assaggio della passione giallo-rossa, un'accoglienza che non si vedeva da un po' di tempo. Dopo l'abbraccio dei tifosi, Wesley ha sostenuto le visite mediche, firmando un contratto quinquennale. Stasera ripartirà per il Brasile: il suo rientro definitivo a Trigoria è previsto per il 31 luglio, una volta completate le formalità legate al visto. (...) Ma l'allenatore non fa mistero di volere di più. (...) Ricky Massara, che nel frattempo continua a muoversi su più fronti. In difesa, oltre a Ghilardi — atteso a Roma tra oggi e domani, già escluso dall'ultima amichevole dell'Hellas Verona — si cercano ulteriori innesti. I nomi in cima alla lista sono quelli di Charlie Cresswell, classe 2002 del Tolosa, e Alexander Djiku, esperto centrale ghanese in forza al Fenerbahce. A centrocampo il casting è altrettanto fitto. Joào Palhinha è stato offerto: il centrocampista del Bayern Monaco rappresenterebbe un profilo di forza ed esperienza, ma al momento non ci sono trattative concrete. Più defilato, e ormai vicino al Betis, è Deossa, mediano colombiano del Monterrey. L'impressione è che in mezzo al campo qualcosa arriverà, ma serve tempo. L'attenzione più alta resta però rivolta all'attacco, dove si cerca un esterno sinistro, ma di piede destro, giovane, affamato e rivendibile. Igor Paixao, brasiliano del Feyenoord è un obiettivo dichiarato. Il Marsiglia e il Leeds sembr-no in vantaggio, ma la Roma resta alla finestra, pronta a inserirsi. Fabio Silva del Wolverhampton, reduce da una buona stagione al Las Palmas, è un'alternativa più accessibile: costa meno, ha il contratto in scadenza e piace per la sua duttilità. Poi c'è Antonio Nusa del Lipsia, classe 2005 con un futuro da protagonista, e Kevin Schade, tedesco del Brentford, profilo proposto come opzione più economica. Da non sottovalutare neanche Tzolis del Bruges, reduce da una stagione da 21 gol e 16 assist. Tra gli altri nomi emersi ci sono anche quelli di Elmas, centrocampista offensivo reduce da un buon prestito al Torino, e Callum Hudson-Odoi, in uscita dal Nottin-gham Forest. (...)

(corsera)