La Viola non saluta Bove e spera...

La Fiorentina saluta e ringrazia i non riscattati, ma non Edoardo Bove che manca dall'elenco dei Cataldi, Colpani, Folorunsho, Adli e Zaniolo. [...] Da oggi il centrocampista è un giocatore della Roma, ma fra Edo e la Fiorentina c'è un patto d'amore che per altri è probabilmente difficile da capire. [...] Se la Fiorentina non lo ha salutato ieri, insieme agli altri, forse è perché la storia non può terminare così e c'è una speranza, in fondo al cuore, che Bove possa ancora tingersi di viola. [...]

Il sogno del calciatore è tornare a giocare, gli ultimi esami sono andati bene, e per adesso, con le regole attuali, potrebbe farlo soltanto all'estero e non in Italia. Però i sogni sono sogni e anche la Fiorentina ha la segreta speranza di poterlo riavere con sé. [...] L'affetto è cresciuto sempre più e il presidente Rocco Commisso è stato il primo a dire che per quel ragazzo avrebbe fatto tutto il possibile. Così è stato. [...]

(gasport)