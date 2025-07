La Uefa multa la Roma. Patto con l'Everton per comprare Wesley

Alla fine dalla Uefa è arrivata solo una multa. Come si legge nel comunicato, «la Roma ha leggermente sforato» gli obiettivi finanziari fissati dal settlement agreement «ed è stata multata per 3 milioni di euro». [...] Il primo obiettivo è Wesley, esterno offensivo del Flamengo classe 2003 che Gian Piero Gasperini ha indicato come rinforzo ideale per la fascia destra. È un vecchio pallino del tecnico, che lo segue da tempo. Il ds Frederic Massara sa che il brasiliano è in cima alla lista dei desideri del Gasp e sta cercando di accontentarlo: entro il fine settimana è previsto un nuovo affondo per provare ad arrivare a un'intesa col Flamengo e bruciare la concorrenza. La valutazione di partenza è alta - 30 milioni di euro - ma la Roma vuole costruire un'operazione sostenibile, compatibile con il settlement agreement ancora in vigore. Ecco perché da qualche giorno ha preso quota un'idea che coinvolge l'altro club dei Friedkin, l'Everton: acquistare Wesley attraverso gli inglesi per poi girarlo a Trigoria con un prestito e obbligo di riscatto differito. [...] Intanto la Roma lavora anche sulle alternative: tra queste c'è Nadir Zortea, reduce da una buona stagione al Cagliari e già allenato da Gasperini. Ma nel casting per la fascia destra torna con forza anche il nome di Andrei Ratiu, terzino rumeno del Rayo Vallecano. Sulle sue tracce ci sono anche Leverkusen, Atletico Madrid e Barcellona, ma la Roma sembrerebbe essere in vantaggio sulla concorrenza. Il Rayo chiede 25 milioni, cifra corrispondente alla clausola rescissoria, ma da dividere col Villarreal che detiene il 50% dei diritti sul giocatore. La Roma è pronta a

trattare e potrebbe chiudere a breve, in caso Wesley si riveli più un sogno che un'operazione possibile.

(la Repubblica)