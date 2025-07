La svolta dei Friedkin: Roma in un pool di club con la Pursuit Sports

Non sarà un colpo da prima pagina, ma può incidere molto più di qualsiasi acquisto. La Roma, insieme ad altri club, entra in una nuova dimensione societaria. I Friedkin hanno dato vita a Pursuit Sports, una nuova entità che riunirà sotto lo stesso tetto il club giallorosso, l'Everton, il Cannes e - in prospettiva - altre realtà sportive, anche extra-calcistiche. [...] Alla guida della nuova struttura è stato nominato Dave Beeston, manager di grande peso internazionale. [...]

«Il lancio di Pursuit Sports rappresenta un passaggio fondamentale nella visione del Friedkin Group: elevare il livello delle nostre organizzazioni sportive, investendo nel loro successo a lungo termine - ha spiegato Dan Friedkin -. Con Beeston al comando, i nostri club avranno gli strumenti per competere al massimi livelli, senza perdere identità e tradizione». Il modello si ispira a quelli già affermati del City Football Group o del mondo Red Bull. [...]

(corsera)