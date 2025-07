La Roma su Nusa: l'esterno del Lipsia osservato speciale

Nella città "giallorossa" che non dorme mai, dove la sera prima ci si compiace del nuovo gol in amichevole di Ferguson e la mattina dopo all'alba c'è già Wesley sorridente all'aeroporto di Fiumicino, Gian Piero Gasperini tiene accesi i rifiettori. Rifiutando gli alibi, il tecnico ha spiegato a Kaiserslautern che per realizzare appieno il suo progetto di squadra e costruire una Roma che possa sostenere le tre competizioni e far ritorno in Champions ci vogliono 4,5 rinforzi di peso entro il 31 agosto. (...) Di sicuro mancano ancora altri 5 elementi per avvicendare Paredes, Nelsson, Gollini, forse Kumbulla, Salah-Eddine e Saud, e per completare la trequarti a sinistra dove Pellegrini avrà necessità di più tempo dopo l'infortunio per tornare al top. Il primo obiettivo è resta a questo punto Nusa del Lipsia (ambito al momento soprattutto dal Liverpoool , visto che l'ala del Feyenoord Paixao sembra essere ormai destinato al Leeds. E sono graditi pure i profili di Tzolis del Bruges e Fabio Silva in uscita dal Wolverhampton, reduce da una buona stagione in prestito al Las Palmas e forse il profilo meno dispendioso visto che è in scadenza di contratto. Nusa invece ha un costo elevato, che si aggira attorno ai 35 milioni. Ma il norvegese è visto come l'ideale nuovo Lookman e sarebbe l'uomo giusto per alzare il livello della squadra in quella zona di campo. La Roma resta in agguato nella speranza che il prezzo dell'ala non lieviti ulteriormente considerate le numerose richieste. (...) Come vice Svilar interessa lo svincolato Vazquez, che si è messo in mostra ad Empoli. Tanti nomi e tanto lavoro in vista per quella che sarà una nuova corsa contro il tempo. Il piano ambi-zioso di Gasp non aspetta.

(gasport)