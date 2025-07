La Roma studia Hojlund

Secondo voi, Hojlund si può prendere?”. La domanda l’ha fatta Gasperini a Trigoria, pensando al centravanti lanciato ai tempi dell’Atalanta e oggi in difficoltà al Manchester United. Nell’ultima stagione il danese ha segnato solo 10 gol, di cui appena 4 in Premier. L’arrivo di Matheus Cunha e i dubbi di Ruben Amorim sul suo impiego potrebbero aprire a un prestito, possibilità che la Roma osserva con attenzione. (...) A Trigoria sperano che Hojlund, in cerca di rilancio nella stagione del Mondiale, possa muoversi in prestito, per poi gi-carsi il posto in squadra con Dovbyk o magari per sostituirlo in caso di offerte mostruose per l'ucraino. L'ingresso di Hojlund, a certe condizioni, non pregiudicherebbe lo sbarco di Evan Ferguson. Semmai potrebbe convincere Gasperini a giocare in modo diverso, con due punte centrali invece di una. (...)

(corsport)