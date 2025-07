La Roma riparte ma a Gasp servono cinque rinforzi

La prima alba della Roma di Gian Piero Gasperini è all'insegna dell'attesa. Stamattina a Trigoria si raduna la nuova squadra, ma al momento è un cantiere aperto: 29 convocati, nessun volto nuovo. Al gruppo della scorsa stagione si aggiungono giovani della Primavera e giocatori di rientro dai prestiti. (...).

Tornano Hermoso e Kumbulla, entrambi in uscita, così come Boer, Darboe e Cherubini, aggregati insieme a cinque giovani della Primavera (...). Una rosa, al momento, priva di innesti di spessore.

Il nuovo direttore sportivo, Frederic Massara, è consapevole dell'urgenza e lavora a ritmi serrati. L'obiettivo è chiaro: fornire a Gasperini almeno cinque rinforzi, di cui tre possibilmente entro la prossima settimana. La priorità è il centrocampo: il nome più caldo è quello di Richard Rios del Palmeiras. La Roma ha alzato l'offerta a 30 milioni, avvicinandosi ai 35 richiesti dal club brasiliano. Parallelamente, si lavora per Neil El Aynaoui del Lens: c'è l'accordo con il giocatore, ma il club francese chiede 30 milioni, con la Roma pronta a offrire 25.

Sulle fasce, per la corsia destra il nome in pole è Wesley del Flamengo. Anche qui c'è l'intesa con il giocatore, ma manca quella con il club, la cui richiesta si aggira tra i 25 e i 28 milioni. A sinistra, le piste che portano a Nazinho del Cercle Brugge e allo svincolato Tagliafico rimangono in standby.

Anche in difesa sono necessari movimenti. Con Hermoso e Kumbulla sul mercato, la priorità è un centrale affidabile. Massara ha avviato contatti per Nayef Aguerd, ma il West Ham non è propenso al prestito. (...) In attacco, confermati Dybala, Soulé e Dovbyk, si cerca un'alternativa. Il sogno è Rasmus Hojlund, ma l'operazione richiederebbe la cessione dell'ucraino. Più concreta la pista che porta a Evan Ferguson del Brighton: il giocatore ha dato il suo assenso, e ora si tratta con il club inglese per la formula del prestito, (...) cercando di anticipare la concorrenza.

Gasperini osserva e inizia a lavorare con la rosa a disposizione, consapevole del progetto ma anche dell'urgenza di avere al più presto i rinforzi richiesti per plasmare la sua nuova Roma.

(corsera)