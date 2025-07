La Roma riparte da Dybala falso nueve: “Ma è solo una soluzione d’emergenza”

Più che i 14 gol a fare rumore sono state le dichiarazioni post-gara di Gasperini. Una cosa però è certa: il tecnico non è uno che fa zero a zero. Sia fuori che in campo. E così, pronti, via e spazio a quella che può essere considerata ad oggi la formazione titolare. Si è ripartiti sotto il segno di Dybala, e poco importa che lo stesso tecnico abbia definito una «soluzione d'emergenza» l'esperimento di Paulo falso nueve. Rivederlo in campo accarezzare il pallone, arretrare e segnare è stato comunque il modo migliore per iniziare la stagione.

[...] Un primo segnale che la giostra del Gasp è pronta a dare spettacolo in stagione. Oltre a Paulo punto di riferimento in avanti, da segnalare come nei due trequartisti dietro l'argentino, Soulé sia partito a sinistra con Baldanzi a destra; gli esterni (Rensch e Angeliño) in mediana altissimi con l'olandese che dopo un paio di ciabattate davanti alla porta ha affinato la mira segnando anche lui una doppietta. Lo spagnolo ha dimostrato invece la solita qualità, con numerose discese sul fondo e un tiro da fuori che ha colpito il palo.

Nei tre centrali a destra c'era Celik con Mancini e Ndicka a completare il reparto: un paio di volte si sono fatti trovare fuori posizione ma sull'unico pericolo del primo tempo ci ha pensato Svilar a mantenere la porta inviolata. Solita girandola di cambi nella ripresa, dove il Trastevere ha fatto più fatica ad arginare i giallorossi. Da segnalare la doppietta del 19enne Mannini. Quando Gasp fine gara ha parlato "di tanti giovani molto belli" si riferiva sicuramente (anche) a lui.

(il Messaggero)