La Roma rilancia per Rios: trenta milioni al Palmeiras

LEGGO (F. BALZANI) - Sarà ricordato come il luglio di Richard Rios, a prescindere da come finirà. Da ieri, però, è lecito essere un po' più ottimisti sull'arrivo del centrocampista colombiano ritenuto fondamentale da Gasperini.

Nonostante le voci di offerte e accordi col Benfica, infatti, il Palmeiras per ora ha ricevuto solo due proposte: dalla Roma e dallo Zenit. Con una profonda differenza: Rios vuole solo i giallorossi dopo aver parlato con Gasp e ha rifiutato già un ingaggio più ricco per convincerlo ad andare in Russia. Una base importante che però non basta, così Massara si è spinto oltre arrivando ad offrire 28 milioni più 3 di bonus per chiudere la faccenda e accontentare le tante parti in causa. Tra una polpetta avvelenata e l'altra (tanti gli intermediari in ballo) la Roma spera di arrivare alla fumata bianca entro 48 ore.

Una priorità Rios che ha messo in stand by gli altri due affari a un passo ovvero Wesley e Ferguson. Per l'irlandese si è arrivati a una soluzione: prestito con diritto che diventa obbligo in caso di 30 partecipazioni al gol dell'irlandese tra reti e assist. Il Brighton ha usato una formula simile per vendere Undav allo Stoccarda.

Nel frattempo Gasperini studia Dovbyk che sulla carta non convince a pieno il tecnico ma che sta dando ottime risposte da un punto di vista fisico e motivazionale. L'ucraino, che si è ripreso la numero 9 dopo l'addio di Abraham, ha risolto i problemi al ginocchio ed è apparso tra i più in forma in questo inizio ritiro nel caldo bollente di Trigoria.

Altri affari in ballo: interesse per Santiago Mouriño, difensore centrale dell'Alaves dal cognome emblematico. Uruguaiano ma con passaporto spagnolo piace anche a Olympiacos e Valencia e costa circa 10 milioni. È fatta, invece, per il baby Arena del Pescara. In Abruzzo andranno Plaia e Graziani per i quali la Roma manterrà il 50% di rivendita. In uscita Gollini è a un passo dalla Cremonese mentre il giovane Feola è stato ceduto al Verona.