La Roma non si ferma. Arrivano Ghilardi gigante in difesa e Vasquez vice Svilar

[...] Una giornata da circoletto rosso sotto il cielo di Trigoria, quella di ieri. Perché se da una parte, dopo la firma, Gian Piero Gasperini ha rinviato il ritorno in Brasile di Wesley programmato ieri per regolare alcune pratiche burocratiche (se ne occuperà durante la prima sosta di campionato, nel frattempo inizierà da oggi ad allenarsi con i compagni), dall'altra il ds Ricky Massara ha chiuso l'accordo per Ghilardi, il difensore dell'Under 21 destinato a lasciare il segno nella Capitale accanto agli esperti Gianluca Mancini e Evan Ndicka. Il dirigente giallorosso ha colmato la distanza con l'Hellas Verona, che chiedeva 11 milioni per il centrale. E la Roma, che si era fermata a 10, ha deciso di coprire il milione mancante con dei bonus facili. Il 50% della somma (circa 5,5 milioni) andrà nelle casse della Fiorentina, visto che il club viola aveva una percentuale sulla rivendita al momento in cui ha ceduto l'ex prodotto della Primavera alla società gialloblù. [...] E con l'eventuale prossimo acquisto di Charlie Cresswell del Tolosa (1,90) potrebbe formarsi un reparto di autentici gladiatori, come piace all'allenatore. [...] Nel frattempo, Gasp ha anche a disposizione un vice Svilar di livello. Ovvero Vasquez, che ha svolto le visite mediche al Campus Biomedico e firmato un biennale: da oggi si allenerà a Trigoria. L'estremo colombiano è arrivato da svincolato dopo aver risolto a sorpresa il contratto col Milan (era stato scoperto da Massara nel 2023) con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. [...] E mentre la lista degli acquisti di Gasperini si accorcia sempre più col passare dei giorni, il club si è pure concentrato sul dossier attaccanti. Da un lato, la seconda punta. Dopo che Igor Paixao è passato all'Olympique Marsiglia (che è disposto a liberare Jonathan Rowe per 20 milioni, un profilo che non dispiace a Trigoria), la società resta in agguato per Antonio Nusa del Lipsia. Dall'altro, un altro centravanti nel caso in cui Artem Dovbyk, al momento oscurato dalla rivelazione Evan Ferguson e non più titolare, dovesse partire. E un primo sondaggio è stato effettuato ieri dalla Turchia, dove il Besiktas vorrebbe affiancare la punta ucraina ad Abraham, ex giallorosso. La richiesta della Roma, comunque, non potrà essere inferiore ai 35 milioni, visto quanto è stato pagato l'ex Girona un anno fa. E se altre manifestazioni di interesse, come quelle allo stesso tempo del Leeds e del West Ham, dovessero culminare con la cessione del centravanti, il club avrebbe già il nome dell'eventuale sostituto; quel Rasmus Hojlund, ex Atalanta ben conosciuto da Gasp, per il quale il Manchester Untted è disposto ad ascoltare offerte da 35 milioni. Proprio la cifra che il club spera di incassare eventualmente dalla vendita di Dovbyk.

(Gasport)